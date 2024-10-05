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На Западе раскрыли вариант раздела Украины

FT: западные страны рассматривают раздел Украины по модели ФРГ и ГДР

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Reuters

Западные страны рассматривают будущее Украины по модели раздела ФРГ и ГДР. Об этом сообщает издание Financial Times.

Авторы статьи считают, что такой вариант подразумевает временный отказ от подконтрольных России территорий взамен на вступление Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО) и принятие последующих решений по возвращению утраченных земель.

FT писало, что условием мирной сделки должны стать обязательства Украины воздержаться от размещения иностранных войск и ядерного оружия на постоянной основе, если не будет существовать угрозы вторжения.

4 октября бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что киевские власти могут вынужденно отказаться от территорий, которые они утратили в результате конфликта с Российской Федерацией.

До этого газета Politico писала о том, что Украина может в будущем потерять значительное количество территорий на фоне неспособности Запада проводить успешную для него политику санкций в отношении России. По мнению издания, «изгнание» России из Донбасса и Крыма маловероятно.

Ранее Польше предрекли новый раздел из-за Крыма.

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