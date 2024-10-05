В России назвали недостатки нынешнего правительства Афганистана

Нынешнему правительству Афганистана под властью «Талибана» (организация запрещена в России) не хватает инклюзивности. Об этом газете »Известия» заявил специальный представитель президента России по делам Афганистана Замир Кабулов.

«Пока нет, это впереди», — прокомментировал ситуацию в правительстве Афганистана Кабулов.

Дипломат добавил, что Россия неоднократно указывала «Талибану» на то, что процесс признания его легитимной властью в Афганистане нельзя считать завершенным, пока правительство стране не будет включать в себя представителей других политических сил. В контексте Афганистана под этим понимается привлечение в правительство представителей узбеков, таджиков и других коренных наций страны, в противовес в основном пуштунскому «Талибану».

До этого стало известно, что движение «Талибан» выражает свою благодарность России за рассмотрение вопроса об исключении движения из списка террористов.

Ранее в МИД Афганистана выразили надежду на развитие отношений с РФ.