Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России назвали недостатки нынешнего правительства Афганистана

Кабулов заявил, что правительству Афганистана не хватает инклюзивности

close
Нина Зотина/РИА «Новости»

Нынешнему правительству Афганистана под властью «Талибана» (организация запрещена в России) не хватает инклюзивности. Об этом газете »Известия» заявил специальный представитель президента России по делам Афганистана Замир Кабулов.

«Пока нет, это впереди», — прокомментировал ситуацию в правительстве Афганистана Кабулов.

Дипломат добавил, что Россия неоднократно указывала «Талибану» на то, что процесс признания его легитимной властью в Афганистане нельзя считать завершенным, пока правительство стране не будет включать в себя представителей других политических сил. В контексте Афганистана под этим понимается привлечение в правительство представителей узбеков, таджиков и других коренных наций страны, в противовес в основном пуштунскому «Талибану».

До этого стало известно, что движение «Талибан» выражает свою благодарность России за рассмотрение вопроса об исключении движения из списка террористов.

Ранее в МИД Афганистана выразили надежду на развитие отношений с РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами