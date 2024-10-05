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В ВОЗ прокомментировали решение Израиля объявить генсека ООН персоной нон грата

Гебрейесус: решение Израиля объявить Гутерреша персоной нон грата — прискорбное

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Andrew Kelly/Reuters

Глава всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в своем аккаунте в соцсети X прокомментировал решение властей Израиля объявить генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша персоной нон грата.

По словам Гебрейесуса, решение израильских властей по поводу Гутерреша вызывает «тревогу и сожаление».

Он добавил, что «настоятельно» рекомендует еврейскому государству отменить это решение.

До этого постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что объявление Израилем генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша персоной нон грата является хамским решением.

2 октября министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил Антониу Гутерреша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну. Он объяснил это тем, что генсек ООН «не осудил иранскую ракетную атаку, и потому не заслуживает того, чтобы ступить на землю Израиля».

Ранее Госдеп США назвал непродуктивным решение Израиля запретить въезд Гутерришу.

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