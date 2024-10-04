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Гуцул уличила власти Молдавии в тайном посещении Гагаузии

Гуцул: власти Молдавии тайно посещают Гагаузию перед выборами

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Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

В Молдавии члены правящей партии «Действие и солидарность» стали тайно посещать Гагаузию перед выборами, чтобы не встречаться с руководством автономной территории. Об этом глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила в интервью телеканалу GRT, передает РИА Новости.

«В преддверии выборов члены правящей партии «Действие и солидарность» стали чаще приезжать в Гагаузию. Однако делают это тайно», — отметила она.

Гуцул подчеркнула, что представители правительства или депутаты приезжают в Гагаузию «чуть ли не каждый день», игнорируя власти автономии. При этом они предлагают лояльным руководителям местных администраций разнообразные проекты, добавила она.

Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября. В этот же день пройдет референдум о вступлении страны в Евросоюз.

До этого Гуцул заявляла, что президент Молдавии Майя Санду и ее правящая партия после предстоящих выборов приступят к ликвидации Православной церкви Молдавии, которая является самоуправляемой частью Русской православной церкви.

Ранее эксперт рассказал, почему власти Молдавии давят на Гуцул.

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