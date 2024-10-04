Таджикистан заявил о «нарушении прав и свобод» своих граждан в России

Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода заявил, что граждан его страны все чаще не пускают в Россию, запрещают въезд или депортируют из страны под «расплывчатой формулировкой обеспечения безопасности». Его слова передает ТАСС.

Он отметил, что срок ожидания на въезде в Россию составляет часы и дни, а среди задержанных — члены официальных делегаций, студенты, дети и старики. Расулзода при этом отметил, что в российских организациях растет спрос на трудовых мигрантов из Таджикистана. Политик призвал принимать эффективные решения для укрепления взаимопонимания между двумя государствами.

В сентябре издание Asia-Plus писало, что трудовые мигранты из Таджикистана жалуются на проблемы со здоровьем при работе в России.

Мигранты из Таджикистана сообщают о «тяжелых трудовых условиях и ограниченном медицинском обслуживании». По данным издания, в 2022 году около 19% пациентов в Таджикистане заразились туберкулезом во время пребывания за границей. При этом врач Комрон Парпиев сообщил, что деятельность мигрантов не повышает риск заражения, но способствует распространению инфекций.

Ранее сообщалось, что мигранты стали отказываться от поездок в Россию в пользу Южной Кореи.