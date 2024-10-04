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Столтенберг допустил, что Киеву придется отказаться от ряда территорий

Столтенберг намекнул, что Украине придется отказаться от потерянных территорий

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Bing Guan/Reuters

Киевские власти могут вынужденно отказаться от территорий, которые они утратили в результате конфликта с Российской Федерацией. Об этом заявил экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Financial Times.

Столтенбергу задали вопрос о том, что он посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому, если бы речь шла о мирных переговорах с Россией. И тогда он напомнил о мирном договоре между СССР и Финляндией.

«Финны нанесли Красной армии гораздо больший ущерб, чем от них ждали. Война закончилась тем, что они уступили десять процентов своей территории. Однако они получили безопасную границу», — отметил бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса.

До этого газета Politico писала о том, что Украина может в будущем потерять значительное количество территорий на фоне неспособности Запада проводить успешную для него политику санкций в отношении России. По мнению издания, «изгнание» России из Донбасса и Крыма маловероятно.

К аналогичному выводу приходило издание Responsible Statecraft. Отмечалось, что Украине не удастся вернуть под свой контроль Крым и другие утраченные территории.

Ранее Зеленский отреагировал на потерю ВСУ населенного пункта Нью-Йорк в ДНР.

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