Столтенберг допустил, что Киеву придется отказаться от ряда территорий

Киевские власти могут вынужденно отказаться от территорий, которые они утратили в результате конфликта с Российской Федерацией. Об этом заявил экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Financial Times.

Столтенбергу задали вопрос о том, что он посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому, если бы речь шла о мирных переговорах с Россией. И тогда он напомнил о мирном договоре между СССР и Финляндией.

«Финны нанесли Красной армии гораздо больший ущерб, чем от них ждали. Война закончилась тем, что они уступили десять процентов своей территории. Однако они получили безопасную границу», — отметил бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса.

До этого газета Politico писала о том, что Украина может в будущем потерять значительное количество территорий на фоне неспособности Запада проводить успешную для него политику санкций в отношении России. По мнению издания, «изгнание» России из Донбасса и Крыма маловероятно.

К аналогичному выводу приходило издание Responsible Statecraft. Отмечалось, что Украине не удастся вернуть под свой контроль Крым и другие утраченные территории.

Ранее Зеленский отреагировал на потерю ВСУ населенного пункта Нью-Йорк в ДНР.