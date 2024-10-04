В ООН призвали жестко наказать виновных в подрывах «Северных потоков»

Подрыв «Северных потоков» надо расследовать с особой тщательностью. Об этом заявил постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что виновные в подрыве газопроводов должны понести такое наказание, чтобы никто не мог подумать о повторении подобного теракта.

30 сентября немецкое издание Spiegel писало, что диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» была организована группой гражданских лиц во главе с бывшим агентом секретной службы Украины.

26 сентября в Службе внешней разведки (СВР) РФ заявили, что версия западных СМИ об украинском следе во взрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» не выдерживает критики. Российские разведчики полагают, что страны Запада хотят завершить расследование до конца года и списать вину на «ненавидящих Россию украинских авантюристов», тем самым выведя из-под удара трансатлантическое сотрудничество по этому вопросу.

Взрывы газопроводов «Северный поток», проходящих по дну Балтийского моря, произошли 26 сентября 2022 года.

Ранее правительство ФРГ обвинили в безразличии к подрыву «Северных потоков».