Столтенберг допустил влияние выборов президента США на украинский конфликт

Бывший генсек Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг считает, что после президентских выборов в Соединенных Штатах может возникнуть «новый импульс» к разрешению конфликта на Украине. Его слова передает Financial Times.

«После выборов будет некий новый импульс, чтобы попытаться добиться какого-либо движения. Но я не думаю, что речь будет идти о том, чтобы поднять белый флаг и сдаться. Это может включать в себя способы добиться продвижения на поле боя в сочетании с действиями за столом переговоров», — сказал он.

4 октября кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что грядущие президентские выборы в США могут стать последними, если победу на них одержит действующий вице-президент страны и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис.

Выборы американского президента пройдут 5 ноября 2024 года. Первоначально ожидалось, что действующий президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из президентской гонки и поддержал кандидатуру Харрис. Ее соперником стал Трамп.

Ранее Трамп пообщался с Zalupa в X.