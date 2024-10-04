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Таджикистан обеспокоился миграционной политикой России

Премьер Таджикистана Расулзода выразил обеспокоенность миграционной политикой РФ

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Depositphotos

Премьер Таджикистана Кохир Расулзода в беседе с замглавой правительства России Маратом Хуснуллиным выразил обеспокоенность из-за ужесточения миграционного режима для граждан республики. Его слова передает «Sputnik Таджикистан».

«Увеличиваются факты запрета на въезд и депортации с расплывчатой формулировкой «обеспечение безопасности», — сказал он.

При этом он отметил, что со стороны российских работодателей, запрос на привлечение иностранной рабочей силы в это время растет.

Накануне Хуснуллин заявил, что в России больше не будет нелегальной миграции.

1 октября Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о лишении имущества за организацию нелегальной миграции. Конфискация имущества будет производиться в случае, если будет доказано, что преступление совершено из корыстных побуждений. У организаторов нелегальной миграции будут изыматься денежные средства, ценности и иное имущество, полученное в качестве «награды» за совершение преступления от «клиентов». Законопроект был внесен в думу 5 июля. Спикер думы Вячеслав Володин поднял обсуждение этого вопроса в парламенте 6 июля.

Ранее юристы оценили законопроект о конфискации имущества за незаконную миграцию.

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