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Боррель указал на обеспокоенность мирового сообщества ответом Израиля на атаку Ирана

Боррель: мировое сообщество обеспокоено интенсивностью ответа Израиля Ирану

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Johanna Geron/Reuters

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что мировое сообщество обеспокоено интенсивностью ответа Израиля на действия Ирана. Об этом сообщает радиостанция Onda Cero.

Он заявил, что Иран неправ в политике эскалации, так как превосходство Израиля очевидно, еврейское государство пользуется очень мощной поддержкой. Из-за этого на каждое действие Тегерана следует более мощная реакция, указал Боррель.

Мировое сообщество обеспокоено тем, насколько сильным будет ответ Израиля, подчеркнул Боррель.

1 октября ЦАХАЛ сообщил о запуске иранских ракет по Израилю. СМИ писали, что Иран нанес удар несколькими «волнами» ракет, при этом в первой «волне» атаки зафиксировано не менее 100 ракет. В иранском Корпусе стражей исламской революции заявили, что Тегеран начал атаку на Израиль в ответ на ликвидацию генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы, а также главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Курдс» Аббаса Нилфорушана.

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