Посол ЕС назвал «возмутительными» баннеры с руинами на Украине в Грузии

Баннеры с изображением разрушений на Украине и мирной Грузии по соседству, появившиеся на улицах Тбилиси, «являются возмутительными». Об этом заявил посол Европейского союза в республике Павел Херчински. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Я думаю, что эти баннеры возмутительны, постыдны и отвратительны, так как мир в Грузии и в Евросоюзе сохраняется благодаря жертвам народа Украины», — сказал Херчински.

Он добавил, что Евросоюз «продолжает поддерживать Украину всеми средствами».

В конце сентября правящая в республике партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» запустила агитационные баннеры, в которых противопоставляются война и мир и показываются фотографии пострадавших в ходе конфликта на Украине Донецка и Мариуполя.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил, что кадры разрушений в результате военных действий на Украине, которые указаны на предвыборных баннерах, необходимы, чтобы напомнить грузинскому народу цену войны и мира.

Ранее ЕС отказался от официальных контактов с членами правительства Грузии.