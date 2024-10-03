Зеленский раскрыл причину «дефицита безопасности в небе Украины»

Президент Украины Владимир Зеленский счел нерешительность Североатлантического альянса одной из основных причин «дефицита безопасности в небе Украины». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«То, что работает в небе Ближнего Востока и помогает обороне Израиля, может работать и <…> на Украине», — отметил украинский лидер.

Зеленский заявил, что НАТО располагает для этого всеми техническими решениями.

После визита на Украину нового генсека НАТО Марка Рютте (https://www.gazeta.ru/tags/person/mark_ryutte.shtml) Зеленский выразил в Telegram-канале (http://www.gazeta.ru/politics/news/2024/10/03/24070885.shtml) недовольство действиями западных союзников в вопросе помощи Киеву (https://www.gazeta.ru/tags/geo/kiev.shtml). Он признал (http://www.gazeta.ru/army/news/2024/10/03/24070033.shtml), что союзники Киева не готовы сбивать российские ракеты и дроны.

До этого Зеленский в Киеве рассказал Рютте о ситуации на фронте, напомнив о нуждах украинской армии в вооружениях.

Ранее Рютте назвал своим приоритетом увеличение помощи Украине.