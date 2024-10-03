В Бельгии вызвали посла Ватикана после слов папы Римского об абортах

Исполняющий обязанности премьер-министра Бельгии Александер Де Кроо вызвал на беседу посла Ватикана на фоне резких заявлений папы Римского об абортах. Об этом глава бельгийского правительства сообщил на пленарном заседании парламента в Брюсселе, передает РИА Новости со ссылкой на бельгийское агентство Belga.

«Совершенно недопустимо, чтобы глава иностранного государства произносил подобную речь относительно законов нашей страны», — заявил Де Кроо.

И.о. премьер-министра Бельгии подчеркнул, что времена, «когда церковь диктовала свои условия», остались в прошлом, указав, что произошедшее «совершенно недопустимо».

Как отмечает агентство, папа Римский в ходе своего апостольского визита в Бельгию в конце сентября использовал резкие слова, описывая аборты и специалистов, которые проводят эти медицинские манипуляции.

До этого сообщалось, что элитное индонезийское антитеррористическое подразделение Densus 88 провело арест семерых человек за угрозы в адрес папы Римского Франциска во время его визита в Джакарту.

Ранее в РФ заявили, что папа Римский хочет совместить мирные планы Москвы и Киева.