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Мизулина раскритиковала идею наказывать родителей детей-квадроберов

Мизулина назвала уголовные меры к родителям квадроберов крайними и радикальными

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K-FK/Shutterstock/FOTODOM

Уголовная ответственность к родителям детей-квадроберов является крайней и радикальной мерой. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина в Челябинске на встрече с молодежью, отвечая на вопрос о субкультуре квадроберов, ее слова передает РИА Новости.

Мизулина отметила, что для контроля ситуации с этой субкультурой государство пока ничего не сделало, однако подчеркнула, что плохо относится к «репрессивным мерам».

«Считаю, что изъятие ребенка и, уж тем более, уголовная ответственность – это очень крайние и радикальные меры, к которым нужно подходить осторожно», — сказала Мизулина.

До этого главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала снизить градус дискуссий из-за квадроберов.

До этого депутат Госдумы Сергей Колунов («Единая Россия») предложил ввести ответственность для родителей детей, которые увлекаются квадробингом. Депутат считает, что в России с ее приоритетом на институт традиционной семьи существование такого движения неприемлемо. Колунов направил обращение в аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Ранее священник увидел в квадроберах Божий промысел.

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