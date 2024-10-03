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В МИД РФ оценили риски от возможного удара Израиля по ядерным объектам Ирана

Рябков: ядерные объекты нужно вынести за рамки конфликта Израиля и Ирана

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MFA Russia/Global Look Press

Возможный удар Израиля по иранским ядерным объектам вызывает у России беспокойство, заявил в беседе с РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы видим повод для серьезной озабоченности. <...> Я также хочу сказать, что ядерные объекты как таковые, в любом случае, должны всегда выводиться за любые рамки любых конфликтов», — сказал замглавы МИД.

По словам Рябкова, международным организациям, включая МАГАТЭ, нужно «возвысить голос», поскольку атаки на любой ядерный объект несут за собой катастрофический урон экологии и общественному здравоохранению.

3 октября бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал руководство страны нанести удар по ядерным объектам Ирана в ответ на недавнюю ракетную атаку.

При этом как писала газета Financial Times, израильские власти пока не рассматривают удары по ядерным объектам в качестве потенциального варианта ответа Тегерану.

Ранее сообщалось, что Иран решил считать врагами тех, кто предоставит воздушное пространство Израилю.

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Удар Ирана по Израилю
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