Посол России в Бразилии назвал причину укрепления БРИКС

Укрепление БРИКС является результатом того, что большинство стран мира устали от диктата Запада, который стремится навязать им собственное неоколониальное видение. Об этом заявил посол России в Бразилии Алексей Лабецкий местному телеканалу SBT Brasil.

«Группа БРИКС стала объединением, которое вызывает не только политический, но также экономический и национальный интерес, так как большинство населения и стран мира устали от западного неоколониального диктата», — отметил он.

Лабецкий отметил, что страны Запада пытаются расколоть БРИКС, но объединение сохраняет свою устойчивость и консенсус между его членами. Он подчеркнул, что БРИКС не имеет намерения противостоять кому-либо.

«Единственная цель объединения — создать условия для устойчивого развития своих стран и народов», — добавил посол.

До этого сообщалось, что власти востока Ливии изучают вопрос присоединения к БРИКС.

Ранее в Турции предрекли трудности с вступлением Анкары в БРИКС.