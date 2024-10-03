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Президент Ирана высказался об эскалации конфликта с Израилем

Президент Ирана Пезешкиан заявил, что не хочет эскалации с Израилем

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Iranian State Tv/Global Look Press

Иран не хочет дальнейшей эскалации конфликта с Израилем. Об этом заявил президент страны Масуд Пезешкиан, передает агентство Mehr.

«Мы не стремимся к войне. Это сам сионистский режим вынудил нас реагировать. Если Израиль снова нападет на нас, мы ответим еще более жестко», — сказал президент Ирана.

Пезешкиан добавил, что он стремился к миру и спокойствию в регионе с момента избрания на пост главы государства. По его словам, ни одна страна «не может развиваться с помощью войны».

Вечером 1 октября израильская армия сообщила о начале массированной ракетной атаки Ирана с применением более 100 ракет. На всей территории Израиля была объявлена воздушная тревога.

Заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл заявил, что США наряду с Израилем продумывают варианты ответа. При этом американский президент Джо Байден выступил против идеи нанесения ударов по ядерным объектам на иранской территории.

Ранее Израиль заявил, что время призывов к деэскалации подошло к концу.

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Конфликт Ирана и Израиля
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