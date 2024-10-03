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Израиль обсуждает с США ответ Ирану

Politico: США и Израиль обсуждают возможность удара по КСИР в Йемене и Сирии

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AP

Израиль и США обсуждают возможность удара по формированиям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Сирии и Йемене в качестве ответа Ирану. Об этом сообщает Politico.

В публикации подчеркивается, что Вашингтон и Тель-Авив обсуждают возможный ответ Тегерану. Издание отмечает, что американская сторона ожидает от Израиля ограниченные действия в регионе.

Накануне президент Ирана Масуд Пезешкиан пригрозил Израилю «более сильной и жесткой» реакцией на возможный ответный удар после ракетного обстрела страны.

Ракетный обстрел Израиля 1 октября стал ответом на ликвидацию главы «Хезболы» Хасана Насраллы в Бейруте и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Удар по Хании был произведен на следующий день после его встречи с Пезешкианом, в ходе которой недавно избранный иранский лидер заявил о скором уничтожении Израиля.

1 октября официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты не хотят продолжения эскалации на Ближнем Востоке, однако ракетная атака Ирана по Израилю не должна остаться без ответа.

Ранее Россия осудила нападение Израиля на Ливан.

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