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Тегеран будет считать врагами тех, кто предоставит воздушное пространство Израилю

МИД Ирана: предоставившие воздушное пространство Израилю станут нашими врагами

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Иран будет рассматривать в качестве врага любую страну, которая предоставит свое воздушное пространство Израилю, заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи. Об этом сообщает иранское агентство SNN.

По словам министра, во время атаки на Израиль свыше 90% иранских ракет достигло целей и не были перехвачены. Аракчи напомнил, что Тегеран уже предупреждал другие страны о том, что будет считать врагом каждого, кто предоставит свое воздушное пространство Израилю.

При этом глава МИД выразил надежду, что ни одна страна не даст подобного разрешения.

2 октября президент Ирана Масуд Пезешкиан пригрозил Израилю «более сильной и жесткой» реакцией на возможный ответный удар после ракетного обстрела страны.

Ракетный обстрел Израиля 1 октября стал ответом на ликвидацию главы «Хезболы» Хасана Насраллы в Бейруте и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Удар по Хании был произведен на следующий день после его встречи с Пезешкианом, в ходе которой недавно избранный иранский лидер заявил о скором уничтожении Израиля.

Ранее Байден заявил, что в отношении Ирана будут введены новые санкции.

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Удар Ирана по Израилю
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