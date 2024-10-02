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Лавров провел переговоры с арабскими дипломатами

Лавров обсудил с дипломатами из арабских стран ближневосточный кризис

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МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с дипломатами из арабских стран ближневосточный кризис. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

«Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с аккредитованными в Москве главами дипломатических миссий арабских государств по их просьбе. Она поступила вчера поздно вечером», — сообщила Захарова.

Участники встречи, по словам Захаровой, пришли к общему мнению о необходимости немедленно прекратить вооруженный конфликт Израиля со своими соседями, а также выразили озабоченность из-за рисков перерастания нынешних боевых действий в полномасштабную войну на Ближнем Востоке.

До этого стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит консультации с руководством силовых и оборонных ведомств в штабе министерства обороны в Тель-Авиве.

Ранее в Кремле рассказали о реакции России в случае полномасштабной войны на Ближнем Востоке.

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