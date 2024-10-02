Стало известно, будут ли на саммите БРИКС обсуждать эскалацию на Ближнем Востоке

Проблему эскалации ситуации на Ближнем Востоке затронут на предстоящем саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщил заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков «Известиям».

«То, что сейчас происходит в регионе с точки зрения открытого конфликта получит максимальное внимание со стороны БРИКС и в двусторонних контактах на уровне лидеров и глав МИЛ, в Казани разговор на эту тему пойдет самым прямым и непосредственным образом», — сказал он.

До этого Китай выразил обеспокоенность по поводу эскалации напряженности на Ближнем Востоке и выступил против нарушения суверенитета Ливана.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

«Хезболлу» поддержал Иран, запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.

Ранее в Кремле рассказали о реакции России в случае полномасштабной войны на Ближнем Востоке.