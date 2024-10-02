В Кремле оценили заявления США о конфликте на Ближнем Востоке

США оказывают безусловную поддержку Израилю, это известный факт. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ракетный удар Ирана по Израилю стал «значительной эскалацией» в Ближневосточном регионе. Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон не хочет продолжения эскалации в регионе, однако иранская атака по Израилю не должна остаться без ответа.

«США оказывают безусловную поддержку Израилю. Это хорошо известно. И поставки, и финансовая помощь, и военно-техническая помощь. Это хорошо известный факт», — сказал представитель Кремля.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

«Хезболлу» поддержал Иран, запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.

Ранее кандидат в президента США Дональд Трамп назвал войной ракетную атаку Ирана на Израиль.