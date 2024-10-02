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В Кремле рассказали, будет ли участвовать Путин в саммите большой двадцатки

Песков: в Кремле работают над возможностью участия Путина в саммите G20

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга рассказал, будет ли президент России Владимир Путин принимать участие в саммите «Большой двадцатки» в Бразилии.

«Мы продолжаем проработку этого вопроса. Как будет принято решение, проинформируем», — поделился Песков.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что попытки западных стран «украинизировать» повестку на заседании «Большой двадцатки» (G20) провалились из-за отсутствия поддержки со стороны большей части государств глобального Юга.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, в ходе встречи представители развивающихся стран акцентировали внимание на необходимости уйти от «искусственного сужения возможностей» стран мира.

Также посол Аргентины в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра говорил, что президент РФ Владимир Путин и аргентинский лидер Хавьер Милей могли бы встретиться на полях саммита G20.

Ранее в МИД КНР заявили, что на встречах G20 нет места обсуждению украинского кризиса.

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