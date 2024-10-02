МИД Израиля заявил, что Иран пересек красную линию

Иранские власти перешли красную линию, нанеся удар по Израилю, и их атака не останется без ответа, написал на своей странице в соцсети X министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац.

«Режим аятолл перешел красную линию, и государство Израиль не будет молчать перед лицом жестокого нападения Ирана на наших граждан», — заявил глава израильского МИД.

1 октября Иран нанес массированный удар по Израилю, выпустив по нему несколько сотен ракет. В частности, взрывы зафиксировали в городах Иерусалим и Тель-Авив. Причиной для атаки послужило уничтожение еврейским государством инфраструктуры ливанского движения «Хезболла» и палестинского движения ХАМАС.

Как рассказали в генеральном штабе вооруженных сил Ирана, целями стали две базы военно-воздушных сил Израиля и штаб-квартира Моссада. При этом портал Axios со ссылкой на источники написал, что по штаб-квартире Моссада были выпущены «десятки ракет». Но ни одна из них не попала внутрь комплекса, поэтому здание не пострадало.

Ранее стало известно о подготовке Израиля к ударам по Ирану в ближайшие дни.