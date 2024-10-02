Политолог: Иран загнал себя в угол и попал под угрозу атаки со стороны США

В ирано-израильский конфликт могут вмешаться США. Своей политикой Иран загнал себя в угол, даже внутри страны разгорелся конфликт – политики подозревают друг друга в предательстве, а жители недовольны сложившейся ситуацией, объяснил политолог Андрей Никулин в беседе с 360.ru.

Иранские политики сегодня подозревают друг друга в тайной работе на Израиль. В то же время обсуждается вероятность очередной атаки на Израиль и ответного удара Ирану. Причем вмешаться в конфликт может и Вашингтон.

«В случае иранского серьезного ответа неизбежно в ситуацию вмешаются Штаты, у которых преобладающий военный потенциал в регионе», — считает эксперт.

Если Иран проявит чрезмерную агрессию, он может спровоцировать суннитские королевства и монархии залива, которые также выступят хоть и не на стороне Израиля, но, по крайней мере, против Ирана. Все это в целом говорит о тупиковой ситуации, в которую Иран себя завел в стремлении построить великую персидскую империю шиитского мира. Это привело к истощению ресурсов страны, бунтам населения и тысячам жертв, заключил Никулин.

Напомним, накануне вечером Иран нанес удар по авиабазе ВВС Израиля Неватим на юге страны, было выпущено 180 ракет. После этого стало известно, что Израиль может нанести ответные удары по стратегическим объектам Ирана. МИД Ирана обратился к США и заявил, что ракетная атака на Израиль является правом на самооборону и предупредил о недопустимости вмешательства в происходящее.

Ранее стало известно, как США относятся к возможному ответу Израиля на атаку Ирана.