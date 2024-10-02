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Соратник Трампа объяснил, почему называл его «американским Гитлером»

Кандидат в вице-президенты США Вэнс назвал ошибкой свою критику в адрес Трампа

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Brian Snyder/Reuters

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс признался, что в прошлом ошибочно критиковал экс-главу государства Дональда Трампа. Политик сделал соответствующее заявление в ходе дебатов с кандидатом в вице-президенты страны от Демократической партии Тимом Уолзом, трансляцию которых запустил телеканал C-Span.

На мероприятии ведущая обратила внимание, что однажды Вэнс назвал Трампа «американским Гитлером». Тогда же он выразил уверенность, что бывший хозяин Белого дома не подходит для управления государством.

«Вы изменили многие свои взгляды, чтобы соответствовать взглядам Трампа», — отметила модератор дебатов.

На этом фоне она поинтересовалась у кандидата от Республиканской партии, почему американские граждане должны быть уверены, что в случае избрания он будет давать экс-президенту дельные советы, а не те, что Трамп хотел бы услышать.

«Я всегда очень открыт, и, конечно, в чем-то я не соглашался с президентом [Трампом], но я также крайне открыто заявлял, что я ошибался насчет Трампа», — подчеркнул Вэнс.

По его словам, в прошлом он поверил некоторым публикациям в СМИ о бывшем американском лидере. Но в конце концов оказалось, что эти материалы представляют собой «беспочвенные выдумки».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем отношении к Джеймсу Дэвиду Вэнсу.

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