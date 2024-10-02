Профессор Хельсинкского университета назвал зловещим мирный план Украины

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что реализация «мирного плана» президента Украины Владимира Зеленского может привести лишь к эскалации конфликта вплоть до ядерной войны. Своим мнением он поделился в социальной сети X, передает РИА Новости.

Малинен отметил, что мирный план Зеленского основан на принуждении России к мирному соглашению, и это звучит «очень зловеще».

«Он подразумевает углубление эскалации против ядерной державы, о чем мы много раз предупреждали. Это абсолютно безумная идея, которая может спровоцировать ядерную войну», — написал эксперт.

В конце сентября американский офицер и сотрудник Пентагона Роберт Магиннис писал в своем материале для American Thinker, что «план победы» украинского лидера грозит глобальной войной в Европе с прямым участием Соединенных Штатов. По его мнению, в случае одобрения плана Зеленского администрацией США конфликт на Украине может распространиться на третьи страны и стать ядерным.

Руководитель отдела коммуникаций МИД Швейцарии Николя Бидо заявлял, что мирный план Украины не является единственной инициативой урегулирования кризиса. Он добавил, что Швейцария готова рассмотреть любой план, основанный на международном праве и Уставе ООН.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил о последствиях срывов переговоров по Украине.