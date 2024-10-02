Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Профессор Хельсинкского университета назвал зловещим мирный план Украины

Профессор Малинен: мирный план Украины спровоцирует эскалацию и ядерную войну

close
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что реализация «мирного плана» президента Украины Владимира Зеленского может привести лишь к эскалации конфликта вплоть до ядерной войны. Своим мнением он поделился в социальной сети X, передает РИА Новости.

Малинен отметил, что мирный план Зеленского основан на принуждении России к мирному соглашению, и это звучит «очень зловеще».

«Он подразумевает углубление эскалации против ядерной державы, о чем мы много раз предупреждали. Это абсолютно безумная идея, которая может спровоцировать ядерную войну», — написал эксперт.

В конце сентября американский офицер и сотрудник Пентагона Роберт Магиннис писал в своем материале для American Thinker, что «план победы» украинского лидера грозит глобальной войной в Европе с прямым участием Соединенных Штатов. По его мнению, в случае одобрения плана Зеленского администрацией США конфликт на Украине может распространиться на третьи страны и стать ядерным.

Руководитель отдела коммуникаций МИД Швейцарии Николя Бидо заявлял, что мирный план Украины не является единственной инициативой урегулирования кризиса. Он добавил, что Швейцария готова рассмотреть любой план, основанный на международном праве и Уставе ООН.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил о последствиях срывов переговоров по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами