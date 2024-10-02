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В МИД назвали страны, в которых украинцы чаще запрашивают гражданство РФ

МИД РФ: украинцы чаще запрашивают гражданство РФ в Белоруссии, Канаде и ФРГ

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РИА «Новости»

Глава консульского департамента МИД России Алексей Климов заявил в интервью ТАСС, что граждане Украины запрашивают российское гражданство чаще всего в Белоруссии, Канаде, Германии, Италии и Норвегии.

По словам Климова, с начала 2024 года в российские загранучреждения обратились 563 украинца, желающих оформить прием в гражданство РФ. Дипломат отметил, что российская сторона последовательно разъясняет заявителям порядок въезда в Российскую Федерацию и возможность приобретения ее гражданства в территориальных органах МВД России.

1 октября издание «Лента.ру» со ссылкой на Следственный комитет России сообщало об аресте в Москве преступной группы из шести человек, которая, как утверждается, незаконно оформила документы 16 украинцам для получения гражданства РФ.

В середине сентября депутат Рады Николай Княжицкий сообщил о сотнях тысяч украинцев за границей, которые подали заявления о выходе из гражданства. По его словам, некоторые украинцы, которые давно живут вне республики и имеют два паспорта, решили отказаться от первого гражданства. Причиной массового выхода из гражданства стало непредоставление посольствами по приказу МИД консульских услуг военнообязанным мужчинам. Княжицкий сообщил, что сейчас диппредставительства республики пытаются возобновить оказание этих услуг.

Ранее МВД РФ разъяснило условия пребывания украинцев на территории России.

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