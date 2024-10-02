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Стало известно о лидерстве Трампа в колеблющихся штатах

NYP: Трамп лидирует в последних опросах в Северной Каролине, Джорджии и Аризоне

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Brian Snyder/Reuters

Новые опросы в колеблющихся штатах свидетельствуют о росте шансов кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на победу. Об этом пишет газета New York Post (NYP).

По данным издания, опросы Quinnipiac и Emerson, опубликованные 1 октября, показывают, что Трамп опережает вице-президента Камалу Харрис в Северной Каролине, Джорджии и Аризоне. В Пенсильвании же оба кандидата занимают равные позиции.

Так, в Северной Каролине уровень поддержки Трампа составляет 49%, а Харрис — 47%. Первенство обеспечивается за счет мужчин и белых избирателей без высшего образования, в этих группах кандидата от Республиканской партии поддерживают 59% и 66% соответственно. Согласно опросу Emerson, в Северной Каролине Трамп опережает Харрис в соотношении 50% к 49%. В Джорджии экс-президент лидирует со счетом 50% против 44%, а в Аризоне Трамп опережает Харрис в соотношении 50% к 47%.

29 сентября Трамп во время предвыборной речи в штате Висконсин назвал Харрис и действующего главу Белого дома Джо Байдена умственно отсталыми.

Ранее Маск назвал Трампа спасителем демократии.

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