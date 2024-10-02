МИД РФ сообщил о подготовке соглашений с девятью странами о безвизовых поездках

Глава консульского департамента МИД России Алексей Климов заявил в интервью ТАСС, что РФ прорабатывает соглашения о безвизовом режиме с девятью странами Африки и Ближнего Востока.

По словам дипломата, проработка соглашений об отмене визовых требований, предусматривающих безвизовый въезд при краткосрочных поездках граждан, как правило, до 90 дней, сейчас ведется с целым рядом дружественных стран.

10 сентября директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев заявил, что министерство экономического развития РФ рассчитывает запустить безвизовый режим с Саудовской Аравией, Оманом, Малайзией, Бахрейном, Мьянмой и рядом африканских стран к 2025 году.

В июле власти Таиланда в одностороннем порядке заменили временно разрешенный 60-дневный безвизовый въезд для граждан РФ на постоянно действующий. Приказ МВД Таиланда о введении в действие на неопределенный срок безвизового въезда в страну на 60 дней для граждан 93 стран, в том числе России и Китая, утвердил премьер Сретта Тависин.

Ранее Шри-Ланка упростила правила въезда для россиян.