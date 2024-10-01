Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Правительственный самолет РФ сел в Минводах из-за закрытия неба Ирана

Летевший в Катар борт делегации РФ сел в Минводах из-за закрытия неба Ирана

close
Amir Cohen/Reuters

Летевший в Катар самолет делегации РФ во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко развернулся и сел в Минеральных водах в связи с закрытием воздушного пространства Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным корреспондента агентства, специальный борт, на котором находились Чернышенко, министр спорта Михаил Дегтярев, замминистра экономического развития Максим Колесников и другие члены делегации, вылетел из Москвы около 19:00 мск. Приземление в столице Катара Доху ожидалось ориентировочно в 00:30 мск.

Вечером 1 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале массированной ракетной атаки Ирана на еврейское государство. Журналисты рассказали, что на этом фоне на всей территории страны была объявлена воздушная тревога. По информации газеты The Jerusalem Post, в ходе обстрела Тегеран выпустил по израильской территории около 400 снарядов.

Позднее глава генерального штаба Израиля Герци Халеви провел срочное совещание с генералами ЦАХАЛ.

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты не хотят продолжения эскалации на Ближнем Востоке, однако ракетная атака Ирана по Израилю не должна остаться без ответа.

Ранее правительственный самолет РФ оказался единственным в небе над Ираном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами