Правительственный самолет РФ сел в Минводах из-за закрытия неба Ирана

Летевший в Катар самолет делегации РФ во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко развернулся и сел в Минеральных водах в связи с закрытием воздушного пространства Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным корреспондента агентства, специальный борт, на котором находились Чернышенко, министр спорта Михаил Дегтярев, замминистра экономического развития Максим Колесников и другие члены делегации, вылетел из Москвы около 19:00 мск. Приземление в столице Катара Доху ожидалось ориентировочно в 00:30 мск.

Вечером 1 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале массированной ракетной атаки Ирана на еврейское государство. Журналисты рассказали, что на этом фоне на всей территории страны была объявлена воздушная тревога. По информации газеты The Jerusalem Post, в ходе обстрела Тегеран выпустил по израильской территории около 400 снарядов.

Позднее глава генерального штаба Израиля Герци Халеви провел срочное совещание с генералами ЦАХАЛ.

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты не хотят продолжения эскалации на Ближнем Востоке, однако ракетная атака Ирана по Израилю не должна остаться без ответа.

Ранее правительственный самолет РФ оказался единственным в небе над Ираном.