Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание по Ближнему Востоку

Совет Безопасности (СБ) ООН в среду, 2 октября, проведет экстренное заседание по ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на миссию Швейцарии при ООН, председательствующей в текущем месяце в Совбезе.

Как заявили швейцарские дипломаты, проведение открытого заседания запланировано на 10:00 (17:00 мск).

Они добавили, что после этого мероприятия состоятся закрытые консультации членов СБ.

Вечером 1 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале массированной ракетной атаки Ирана на еврейское государство. Журналисты рассказали, что на этом фоне на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

По информации газеты The Jerusalem Post, в ходе обстрела иранская сторона выпустила по израильской территории около 400 ракет. Одной из целей атаки стал город Тель-Авив.

Ранее Трамп назвал атаку Ирана на Израиль войной, которую можно было предотвратить.