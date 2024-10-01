Ливанский посол рассказал о контактах Москвы и Бейрута на фоне израильских атак

РФ и Ливан продолжают поддерживать контакт на фоне обострения ближневосточного конфликта. Об этом рассказал посол республики в Москве Шауки Бу Нассар, пишет РИА Новости.

По словам дипломата, недавно он провел встречу с заместителем российского министра иностранных дел Михаилом Богдановым. В ходе беседы последний проявил интерес к текущим событиям на Ближнем Востоке, включая операцию Израиля в Ливане.

«Он подтвердил мне, что РФ остается на стороне ливанского правительства и ливанского народа. Он также подтвердил, что у него есть контакты с израильской стороной, чтобы донести до них, что атаки, которые они совершают, приведут к дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке и в мире», — добавил Шауки Бу Нассар.

Вместе с этим посол обратил внимание, что во время разговора Михаил Богданов заявил об осуждении Москвой израильской агрессии в отношении Бейрута.

23 сентября Израиль заявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане, основной целью которой стало уничтожение инфраструктуры движения «Хезболла». В ночь на 1 октября в еврейском государстве анонсировали проведение ограниченных наземных рейдов на территории соседней республики, а позже — мобилизацию четырех резервных бригад для выполнения соответствующих задач.

Ранее миротворцы ООН охарактеризовали операцию Израиля в Ливане.