В Нидерландах правая партия «Форум за демократию» (FvD) назвала опасными и безответственными слова нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте о необходимости вступления Украины в альянс. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте партии.

В публикации отмечается, что в своих первых заявлениях Рютте подчеркнул, что вступление Украины в НАТО является для него главным приоритетом и высказался о «поддержке режима Зеленского военными средствами».

«Это тревожные сигналы, которые указывают на то, что конфликт может только обостриться дальше. Партия «Форум за демократию» считает этот курс особенно опасным и безответственным», — говорится в заявлении.

Партия призвала к «фундаментальному изменению подхода» к украинскому конфликту, который заключается в прекращении поставок оружия и приложении усилий к началу мирных переговоров. В пресс-релизе отмечается, что конфликт «имеет разрушительные последствия как для украинского, так и для российского населения». При этом граждане Евросоюза вынуждены платить высокую цену за энергоносители, что ведет к экономической неопределенности и растущей угрозе перерастания в гораздо более масштабный конфликт.

«Украина рассматривается как следующая пешка в шахматной партии, которая в основном вращается вокруг силовой политики Соединенных Штатов. Однако возникает вопрос: что выиграют европейские страны, включая Нидерланды, от расширения НАТО в сторону России? История учит нас, что такие шаги часто приводят к усилению напряженности и конфликтов, а не к миру и стабильности», — говорится в заявлении нидерландской партии.

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