Заместителя и секретаря министра обороны Украины отправили в отставку

Правительство Украины одобрило отставку госсекретаря минобороны страны Людмилы Дараган и заместителя министра обороны Станислава Гайдера. Об этом говорится в Telegram-канале украинского кабмина.

«Принято распоряжение об увольнении Гайдера Станислава Мечеславовича с должности заместителя министра обороны Украины, Дараган Людмилы Витальевны с должности государственного секретаря министерства обороны Украины», — сообщила пресс-служба кабинета министров.

Уточняется, что новым секретарем временно будет Никита Никитенко.

Увольнения в украинском минобороны состоялись по представлению его главы Рустема Умерова. Помимо Гайдера и Дараган, он также потребовал уволить еще двух своих заместителей — Александра Сергея и Юрия Джигира.

Известно, что Гайдера отправили в отставку, так как он переходит на должность главы офиса министра обороны. Причины отставки других сотрудников указаны не были. При этом Умеров отметил, что система оборонного ведомства во время военного положения является закрытой, а это означает, что все процессы должны быть четкими и контролируемыми, а любые внешние или внутренние попытки повлиять на них недопустимы.

Ранее сообщалось о возможной отставке главы украинской разведки.