Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Заместителя и секретаря министра обороны Украины отправили в отставку

Кабмин Украины отправил в отставку госсекретаря и замминистра обороны

close
Министерство обороны Украины

Правительство Украины одобрило отставку госсекретаря минобороны страны Людмилы Дараган и заместителя министра обороны Станислава Гайдера. Об этом говорится в Telegram-канале украинского кабмина.

«Принято распоряжение об увольнении Гайдера Станислава Мечеславовича с должности заместителя министра обороны Украины, Дараган Людмилы Витальевны с должности государственного секретаря министерства обороны Украины», — сообщила пресс-служба кабинета министров.

Уточняется, что новым секретарем временно будет Никита Никитенко.

Увольнения в украинском минобороны состоялись по представлению его главы Рустема Умерова. Помимо Гайдера и Дараган, он также потребовал уволить еще двух своих заместителей — Александра Сергея и Юрия Джигира.

Известно, что Гайдера отправили в отставку, так как он переходит на должность главы офиса министра обороны. Причины отставки других сотрудников указаны не были. При этом Умеров отметил, что система оборонного ведомства во время военного положения является закрытой, а это означает, что все процессы должны быть четкими и контролируемыми, а любые внешние или внутренние попытки повлиять на них недопустимы.

Ранее сообщалось о возможной отставке главы украинской разведки.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами