Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг обвинения в содействии нелегальной миграции в Европейский союз. Об этом сообщает агентство БелТА.

Заявление прозвучало на церемонии вручения верительных грамот послами Китая, Казахстана, Сербии, Алжира, Мавритании, Бурунди, Кувейта, Доминиканской Республики и Уругвая.

По словам Лукашенко, в адрес Белоруссии нередко звучат «необоснованные претензии о содействии нелегальной миграции». Отвечая на них, он напомнил, что республика пресекает нелегальные миграционные каналы и борется с транснациональной преступностью в пределах своих международных обязательств и имеющихся возможностей.

Говоря о проблемах, связанных с нелегальной миграцией, Лукашенко заявил, что вопросы должны возникать не к Белоруссии, «а к тем, кто этих мигрантов позвал к себе в страну».

«Мы по-человечески заботимся о людях, которые были вынуждены покинуть свои страны и искать убежище в Европейском союзе. И все это делаем без чьей-либо помощи, находясь под прессом незаконных санкций», — сказал он.

На той же церемонии Лукашенко предупредил о попытках других стран повлиять на ситуацию в Белоруссии перед выборами президента, которые должны состояться не позднее 20 июля следующего года. Он выразил уверенность, что «идейным вдохновителям» не удастся расшатать ситуацию в республике, а власти не позволят другим странам повергнуть Белоруссию «в пучину хаоса».

Ранее Лукашенко ответил на обвинения Украины в плане по захвату Чернобыльской АЭС.