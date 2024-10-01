Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко отверг обвинения в содействии нелегальной миграции

Лукашенко: Белоруссия пресекает нелегальные миграционные каналы

close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг обвинения в содействии нелегальной миграции в Европейский союз. Об этом сообщает агентство БелТА.

Заявление прозвучало на церемонии вручения верительных грамот послами Китая, Казахстана, Сербии, Алжира, Мавритании, Бурунди, Кувейта, Доминиканской Республики и Уругвая.

По словам Лукашенко, в адрес Белоруссии нередко звучат «необоснованные претензии о содействии нелегальной миграции». Отвечая на них, он напомнил, что республика пресекает нелегальные миграционные каналы и борется с транснациональной преступностью в пределах своих международных обязательств и имеющихся возможностей.

Говоря о проблемах, связанных с нелегальной миграцией, Лукашенко заявил, что вопросы должны возникать не к Белоруссии, «а к тем, кто этих мигрантов позвал к себе в страну».

«Мы по-человечески заботимся о людях, которые были вынуждены покинуть свои страны и искать убежище в Европейском союзе. И все это делаем без чьей-либо помощи, находясь под прессом незаконных санкций», — сказал он.

На той же церемонии Лукашенко предупредил о попытках других стран повлиять на ситуацию в Белоруссии перед выборами президента, которые должны состояться не позднее 20 июля следующего года. Он выразил уверенность, что «идейным вдохновителям» не удастся расшатать ситуацию в республике, а власти не позволят другим странам повергнуть Белоруссию «в пучину хаоса».

Ранее Лукашенко ответил на обвинения Украины в плане по захвату Чернобыльской АЭС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами