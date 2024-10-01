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Новый генсек НАТО оценил сроки приглашения Украины в альянс

Генсек НАТО Рютте: сейчас сложно предсказать сроки приглашения Украины в альянс

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Global Look Press

В настоящее время НАТО сложно предсказать сроки официального приглашения Украины в альянс. Об этом заявил новый генеральный секретарь блока Марк Рютте, передает ТАСС.

«Надо смотреть на все развитие событий в следующие шесть месяцев, год, два года, также в контексте членства Украины в НАТО. Сейчас очень сложно предсказать», — сказал генсек.

До этого Рютте заявил, что Украина должна войти в состав НАТО. По словам бывшего премьер-министра Нидерландов, на своем новом посту он намерен нарастить помощь украинской стороне, приблизив ее тем самым к альянсу.

1 октября 2024 года новый генсек НАТО Марк Рютте вступил в должность, сменив на этом посту норвежца Йенса Столтенберга. Чем известен Марк Рютте, как складывалась его карьера, что он говорил о России и Украине и каких действий можно ожидать от него на новом посту — в материале «Газеты.Ru».

Ранее новый генсек НАТО ответил на вопрос об ударах ВСУ вглубь России.

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