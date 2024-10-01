Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко предупредил о попытках расшатать ситуацию в Белоруссии перед выборами

Лукашенко: выборы президента станут поводом для внешних нападок на Белоруссию

close
Пресс-служба президента Белоруссии/Reuters

Президентская избирательная кампания в Белоруссии, которая запланирована на 2025 год, станет поводом для нападок на республику со стороны других стран. Такое заявление сделал глава государства Александр Лукашенко, пишет ТАСС.

Во вторник, 1 октября, белорусский лидер выступил на церемонии вручения верительных грамот послам иностранных государств в Минске. В том числе в своей речи он высказался о предстоящих выборах президента, которые должны состояться не позднее 20 июля следующего года.

«Очередным поводом для внешних нападок на Белоруссию станет, очевидно, кампания по выборам президента. Уже, наверное, начали писать заготовки громких планов по «свержению режима» и просить миллионы долларов грантов на эти бесполезные вещи», — сказал Лукашенко.

При этом он выразил уверенность, что «идейным вдохновителям» не удастся расшатать ситуацию в республике. Как отметил глава государства, власти не позволят другим странам повергнуть Белоруссию «в пучину хаоса».

10 сентября Лукашенко обратился к желающим «перевернуть страну». Он посоветовал таким гражданам принять участие в президентских выборах, а не устраивать протестные акции или вооруженные вторжения.

Ранее белорусский лидер призвал СМИ не «валить» за него на предстоящих выборах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами