Лукашенко предупредил о попытках расшатать ситуацию в Белоруссии перед выборами

Президентская избирательная кампания в Белоруссии, которая запланирована на 2025 год, станет поводом для нападок на республику со стороны других стран. Такое заявление сделал глава государства Александр Лукашенко, пишет ТАСС.

Во вторник, 1 октября, белорусский лидер выступил на церемонии вручения верительных грамот послам иностранных государств в Минске. В том числе в своей речи он высказался о предстоящих выборах президента, которые должны состояться не позднее 20 июля следующего года.

«Очередным поводом для внешних нападок на Белоруссию станет, очевидно, кампания по выборам президента. Уже, наверное, начали писать заготовки громких планов по «свержению режима» и просить миллионы долларов грантов на эти бесполезные вещи», — сказал Лукашенко.

При этом он выразил уверенность, что «идейным вдохновителям» не удастся расшатать ситуацию в республике. Как отметил глава государства, власти не позволят другим странам повергнуть Белоруссию «в пучину хаоса».

10 сентября Лукашенко обратился к желающим «перевернуть страну». Он посоветовал таким гражданам принять участие в президентских выборах, а не устраивать протестные акции или вооруженные вторжения.

Ранее белорусский лидер призвал СМИ не «валить» за него на предстоящих выборах.