На Украине жалуются на опасность набирающих в стране силу крайне правых радикалов. Об этом сообщает газета The Financial Times.

По данным издания, самая большая проблема для президента Украины Владимира Зеленского может исходить от националистов, которые выступают против каких-либо компромиссов, при этом некоторые из них вооружены и обучены воевать.

Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил изданию, что на Украине всегда будет существовать радикальный сегмент общества, который назовет капитуляцией любые переговоры. По его словам, движение крайне правых в республике растет, оно представляет опасность для демократии.

Также газета пишет, что союзники Украины требуют от нее деэскалации конфликта, единственная рассматриваемая ими стратегия — территориальные уступки в обмен на членство республики в Североатлантическом альянсе.

30 сентября депутат Верховной рады Украины Сергей Рахманин заявил, что только полный коллапс фронта может заставить Зеленского начать переговоры с РФ. По словам украинского парламентария, в настоящее время разговоров о каких-либо перспективах урегулирования конфликта не ведется.

Ранее в Госдепе США заявили об отсутствии «магического средства» для Украины.