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В Британии заявили, что страна участвует в резне, поддерживая Украину

Политик Кертен: передавая оружие на Украину, Британия участвует в резне

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Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

Британский политик, лидер партии «Наследие» Дэвид Кертен во время выступления на конференции членов партии заявил, что Великобритания принимает участие в резне, поставляя оружие Украине. Видео опубликовано на Youtube-канале политика.

«Мы больше не будем предоставлять деньги или оружие режиму Зеленского. <...> Эта страна не должна быть вовлечена в войны чужих государств, за исключением попыток посадить конфликтующие стороны за стол переговоров для заключения мира и прекращения резни», — пояснил Кертен.

Он уточнил, что Великобритания может остановить российско-украинский конфликт, прекратив поставки оружия Киеву.

Ранее Министерство иностранных дел Великобритании в День воссоединения новых регионов с Российской Федерацией выпустило заявление, в котором подчеркнуто, что Лондон не признает результатов референдума. По мнению британского МИД, Россия якобы «грубо нарушила Устав ООН».

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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