Посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что в Пекине понимают, кто стоит за российско-украинским конфликтом. Его слова передает РИА Новости.

«Китайские друзья неоднократно, публично и на различных уровнях заявляли о четком понимании, кто является реальным зачинщиком конфликта на Украине», — подчеркнул Моргулов.

Дипломат добавил, что Пекин не принимает участия в псевдомирных конференциях, устраиваемых Западом. Моргулов полагает, что продвижение Украиной «формулы мира» может привести к эскалации конфликта.

До этого руководитель отдела коммуникаций МИД Швейцарии Николя Бидо говорил, что мирный план президента Украины Владимира Зеленского не единственная инициатива, которую можно обсудить и поддержать.

Бидо уточнил, что Швейцария готова рассмотреть любой мирный план, основанный на международном праве и Уставе ООН.

Министерство иностранных дел Украины выразило разочарование тем, что Швейцария поддержала мирную инициативу по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом.

Ранее МИД Китая назвал задачу БРИКС.