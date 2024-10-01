«Они что, держат нас за дураков?»: вице-президент Аргентины осудила Фолклендский пакт

Вице-президент Аргентины раскритиковала новое соглашение между Великобританией и Аргентиной по Фолклендским островам, заявив, что ее стране оставили только «крошки». Об этом пишет The Guardian.

Новое соглашение включило в себя возобновление полетов на острова, открытие переговоров по плану гуманитарного проекта и организацию поездок родственников солдат, оставшихся на Фолклендских (Мальвинских) островах навсегда.

Министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино и ее британский коллега Дэвид Лэмми достигли соглашения в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, при этом оба внешнеполитических ведомства заявили, что такой шаг «улучшит двусторонние отношения».

Теперь раз в месяц будут осуществляться рейсы из Сан-Паулу (Бразилия) через Кордову (Аргентина) на острова.

Также стороны договорились сотрудничать в области сохранения рыбных ресурсов.

Однако вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль на выходных раскритиковала эти планы, заявив, что они «противоречат интересам нации».

«Они что, держат нас за дураков? Они получают материальные, конкретные и немедленные выгоды, в то время как предлагают нам крохи в качестве эмоционального утешения и ослабляют нашу способность к переговорам», — указала Вильярруэль. Как пишет The Guardian, она — консервативный политик из семьи военных.

Фолклендские острова, известные в Аргентине как Мальвинские, лежат к востоку от побережья южноамериканской страны. Суверенитет над островами оспаривался с колониальных времен. Аргентина заявляла о суверенитете с начала 19 века, но Великобритания, которая также заявляла о суверенитете, захватила территорию в 1833 году, изгнав аргентинцев.

74-дневная война между двумя странами в 1982 году закончилась капитуляцией Аргентины и потерей 649 аргентинских военных, 255 британских военнослужащих и трех островитян.

На референдуме 2013 года 99,8% жителей проголосовали за то, чтобы острова остались британской территорией. Тем не менее принадлежность островов остается острой темой в Аргентине.

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей назвал ООН «левиафаном с щупальцами».