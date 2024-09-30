Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдепе США заявили об отсутствии «магического средства» для Украины

Госдеп США: Вашингтон не имеет магического средства, способного помочь Киеву

close
Kevin Lamarque/Reuters

США не обладают «магическим средством», которое помогло бы Украине направить ход вооруженного конфликта с РФ в нужное для себя русло. Такое заявление в ходе брифинга с журналистами сделал руководитель пресс-службы американского государственного департамента Мэттью Миллер, пишет ТАСС.

«Мы с вами уже говорили о других системах и тактиках, которые вы воспринимаете как магическое средство, способное изменить ход конфликта. Но, я думаю, мы всегда четко заявляли, что видим это не так», — отметил он.

По словам чиновника, Вашингтон рассматривает предоставляемую Киеву помощь комплексно. В то же время США анализируют возможность каждого нового вида оружия, поставляемого на Украину, повлиять на ситуацию на фронте, уточнил Миллер.

26 сентября президент США Джо Байден поручил министерству обороны страны предоставить Украине все предназначенные ей средства для поддержания безопасности. Глава государства уточнил, что Киев должен получить деньги до истечения срока его полномочий.

В то же время он санкционировал выделение украинскому руководству оставшихся $5,5 млрд из тех средств, трату которых на поддержку Киева одобрил американский конгресс.

Ранее разведка США рекомендовала властям не разрешать Украине бить вглубь РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами