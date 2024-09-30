В Госдепе США заявили об отсутствии «магического средства» для Украины

США не обладают «магическим средством», которое помогло бы Украине направить ход вооруженного конфликта с РФ в нужное для себя русло. Такое заявление в ходе брифинга с журналистами сделал руководитель пресс-службы американского государственного департамента Мэттью Миллер, пишет ТАСС.

«Мы с вами уже говорили о других системах и тактиках, которые вы воспринимаете как магическое средство, способное изменить ход конфликта. Но, я думаю, мы всегда четко заявляли, что видим это не так», — отметил он.

По словам чиновника, Вашингтон рассматривает предоставляемую Киеву помощь комплексно. В то же время США анализируют возможность каждого нового вида оружия, поставляемого на Украину, повлиять на ситуацию на фронте, уточнил Миллер.

26 сентября президент США Джо Байден поручил министерству обороны страны предоставить Украине все предназначенные ей средства для поддержания безопасности. Глава государства уточнил, что Киев должен получить деньги до истечения срока его полномочий.

В то же время он санкционировал выделение украинскому руководству оставшихся $5,5 млрд из тех средств, трату которых на поддержку Киева одобрил американский конгресс.

Ранее разведка США рекомендовала властям не разрешать Украине бить вглубь РФ.