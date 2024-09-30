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КНДР обвинила США и Запад в начале конфликта на Украине

Постпред КНДР при ООН Ким Сон: конфликт на Украине начался из-за расширения НАТО

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Bryan R. Smith/Pool/Reuters

Страны Запада во главе с США перекладывают ответственность за начало конфликта на Украине на другие государства, хотя военные действия начались из-за проводимой ими политики. Об этом с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН заявил постоянный представитель КНДР при всемирной организации Ким Сон, сообщает ТАСС.

По его словам, конфликт «стал результатом расширения НАТО на восток и военных поставок на астрономические суммы».

По словам Сона, США стремятся «оправдать беспринципную политическую и военную поддержку своего союзника и формирование военных альянсов на глобальном уровне».

29 сентября в КНДР заявили, что военная помощь Вашингтона Киеву толкает мир к ядерной катастрофе. По словам заместителя заведующего отделом Центрального Комитета правящей в КНДР Трудовой партии Кореи Ким Ё Чен, недавно объявленные новые военные поставки на Украину на сумму $8 млрд — «грубая ошибка», а Вашингтон намеревается «подвергнуть всю Европу ужасным бедствиям ядерной войны».

Ранее сестра лидера КНДР заявила, что все устали от дешевой игры Зеленского.

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