Президент Украины Владимир Зеленский начал готовиться к мирным переговорам с РФ из-за проблем с ресурсами в его стране. Об этом пишет испанская газета El Pais.

В материале отмечается, что Киев столкнулся с серьезными трудностями в сфере энергетики. Государство оказалось совершенно не подготовлено к предстоящей зиме, уточнили журналисты.

«Моральный дух граждан [Украины] начал ослабевать. Внешнее давление [на Киев] в пользу переговоров растет», — говорится в статье.

При этом авторы статьи обратили внимание, что Зеленский может использовать атаку на Курскую область для усиления своей позиции во время переговоров между Киевом и Москвой. То же касается применения дальнобойного оружия для ударов вглубь РФ, если западные страны все же предоставят Украине соответствующее разрешение.

Обозреватели подчеркнули, что украинский лидер нуждается в чем-то, «что изменит правила игры» и позволит ему добиться мира. Однако недавняя поездка политика в США оказалась неудачной, так как его даже начали обвинять в попытках вмешаться во внутренние дела страны. В связи с этим будущее сотрудничество Киева и Вашингтона оказалось под вопросом, резюмировали журналисты.

30 сентября депутат Верховной рады Украины Сергей Рахманин заявил, что только полный коллапс фронта может заставить главу государства начать переговоры с РФ. По его словам, сейчас о каких-либо перспективах урегулирования конфликта говорить не приходится.

Ранее в РФ рассказали, к чему приводят попытки сорвать мирные переговоры по Украине.