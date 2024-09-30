Арестович оценил влияние выборов в США на ситуацию на Украине

Любая новая администрация американского Белого дома может привести к кардинальным изменениям ситуации на Украине. Об этом заявил бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала журналиста Василия Голованова.

«В ноябре большие переговоры. Октябрь весь будет подготовка», — сказал экс-советник.

Арестович добавил, что в этот период можно будет увидеть и услышать «много чего интересного». При этом, по словам бывшего советника, если переговоры пройдут успешно, то прекращение огня можно будет ожидать в период с ноября по январь.

Накануне бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что судьба конфликта на Украине определится по итогам президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре. Он полагает, что победа Дональда Трампа на выборах была бы хорошим исходом для Европы, поскольку республиканец неоднократно обещал положить конец конфликту Москвы и Киева.

При этом заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что внутриполитический календарь в Соединенных Штатах, в том числе выборы президента, не имеют значения для переговоров по Украине. Замминистра отметил, что Вашингтону стоит обратить внимание на свое поведение и «построить» своих сателлитов и «киевских клиентов».

Ранее на Западе предсказали скорое изменение подхода к Украине.