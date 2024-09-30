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Венгрия попросила Украину не дискриминировать венгерские предприятия

Сийярто: Венгрия попросила Украину не дискриминировать венгерские предприятия

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Венгрия попросила украинскую сторону перестать дискриминировать венгерские предприятия на украинском рынке. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой, передает РИА Новости.

«Я также попросил господина министра, чтобы венгерские предприятия, работающие на Украине, не дискриминировали», — цитирует Сийярто агентство.

Венгерский министр ранее заявлял, что страна не одобрит выделение €6,5 млрд из Европейского фонда мира на вооружение Украине, пока Киев не прекратит дискриминацию венгерских компаний.

Речь в том числе идет о процессе против венгерского фармацевтического концерна Gedeon Richter. Кроме того, на Украине составляют реестр, аналогичный списку международных спонсоров войны, в который были включены несколько предприятий из Венгрии.

30 сентября украинский МИД сообщил, что Сибига отправился в Венгрию обсуждать членство в ЕС и НАТО.

Ранее сообщалось, что Венгрия продолжит миссию по урегулированию конфликта на Украине.

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