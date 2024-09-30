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В Грузии признали свои ошибки в отношении Абхазии и Южной Осетии

Каладзе: Грузия допускала ошибки в отношении Абхазии и Южной Осетии

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Александр Имедашвили/РИА Новости

Грузия тоже допускала ошибки в отношении Абхазии и Южной Осетии и хочет, чтобы все три страны сделали шаги в сторону примирения. С таким заявлением выступил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает РИА Новости.

29 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова помогать Грузии, Абхазии и Южной Осетии в процессе нормализации отношений.

Каладзе подчеркнул, что Грузия хочет восстановить свою территориальную целостность и жить в мире.

«Мы хотим достичь всего этого миром, а не войной, злом и силой, как это представляет себе радикальная оппозиция со своими партнерами», — сказал грузинский политик.

Каладзе также добавил, что Грузии необходимо восстановить доверие с народами Абхазии и Южной Осетии и не бояться говорить об ошибках. Заявление Лаврова он назвал положительным фактом, который окажет помощь.

Ранее премьер Грузии пригрозил США пересмотром отношений с Вашингтоном.

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