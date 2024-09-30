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Россия и Иран близки к подписанию контракта по поставкам газа

Министр Алиабади: переговоры по поставкам газа из РФ в Иран близки к завершению

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Контракт по поставкам российского трубопроводного газа в Иран может быть подписан уже в скором времени. Об этом в интервью «Известиям» заявил министр энергетики исламской республики Аббас Алиабади.

Со ссылкой на иранское министерство нефти Алиабади пояснил, что переговоры по этой теме близятся к завершению.

В публикации отмечается, что формально Иран не испытывает нехватки голубого топлива, занимая второе место в мире по разведанным газовым ресурсам. Однако основные месторождения находятся на юге страны, в то время как население сосредоточено в основном на севере. По этой причине в ряде районов Ирана, особенно в сельской местности, газа не хватает.

26 июня стало известно, что «Газпром» подписал Стратегический Меморандум с National Iranian Gas Company (NIGC) о проработке организации трубопроводных поставок природного газа в Иран. Пресс-служба «Газпрома» сообщала, что речь идет о долгосрочном взаимовыгодном сотрудничестве.

Ранее в МИД Ирана заявили, что России принадлежит ключевая роль в превращении Ирана в региональный энергетический хаб.

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