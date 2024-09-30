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Военный эксперт объяснил, почему Запад поднимает ставки в конфликте на Украине

Генерал Михайлов: западные политики не помнят Второй мировой войны

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Mike Mareen/Shutterstock

Запад повышает градус эскалации конфликта на Украине, ведя разговоры об ударах дальнобойными ракетами вглубь России, поскольку новое поколение американских и европейских политиков плохо помнит события Второй мировой войны. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал член высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия», генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов.

«Если мы с вами вспомним и Соединенные Штаты с их президентами, и вспомним Британию с ее премьерами, и вспомним того же [Уинстона] Черчилля и Маргарет Тэтчер, то мы с вами понимаем, какая деградация идет у нового поколения политиков. Эти политики непредсказуемы, потому что они не были продуктом такого периода — Второй мировой войны», — сказал Михайлов.

Он подчеркнул, что на Западе не понимают, чем для может обернуться их безрассудство.

В середине сентября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Запад не бояться «красных линий» Москвы, выразив недоумение, почему союзники Украины медлят со снятием ограничений по ударам вглубь РФ.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен позднее заявила, что страны Запада должны отказаться от красных линий в конфликте с Россией.

Ранее на Западе испугались последствий провала на Украине.

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